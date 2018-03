Rottebekæmper: Kommunerne må godt være hårdere over for grundejerne

Serviceleder i skadedyrsfirmaet Anticimex Jørgen Dahl mener, at kommunerne bør give grundejere, der ikke gør nok for at sikre sig mod rotter, flere påbud. Kommuner vil hellere gå dialogens vej.

Skadedyr: Hvis kommunerne virkelig vil rotterne til livs, så kræver det, at de skruer bissen på over for borgere, der ikke rottesikrer deres hjem. Der er nemlig nogle grundejere, som på trods af vished om rotter på deres ejendom ikke gør noget for at bekæmpe dem.

Det siger serviceleder i skadedyrsfirmaet Anticimex Jørgen Dahl, der har flere års erfaring med rottebekæmpelse.

- Kommunerne har ikke bare ret, men også pligt til at vejlede borgerne i rottesikring, og hvis borgerne ikke følger den vejledning, så kan de give et påbud. Nogle kommuner har den indstilling, at man ikke giver påbud til borgerne, men i stedet vil forsøge at tale dem til rette. Men der vil være folk, som ikke kan tales til rette, og deres ejendomme kan blive deciderede arnesteder for rotter, som, når de bliver mange nok, vil strejfe videre derfra og sprede sig. I nogle tilfælde kan kommunerne godt være hårdere over for folk, der ikke sikrer deres ejendom ordentligt, siger servicelederen.

Et påbud kan ende med en politianmeldelse, hvis man ikke følger kommunens anvisninger.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledninger om rottebekæmpelse, så skyldes en stor del af rotteforekomsten, at der er huller i kloakkerne, som giver rotterne mulighed for at pible frem.

- De fleste kommuner er egentlig gode til at sikre deres kloakker. Det største problem er med stikledningerne ind til folks private huse. Det er dem vi oftest finder en defekt på, når vi er ude, siger servicelederen Jørgen Dahl.