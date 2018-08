Sådan gjorde vi

Dette er Linda Larsens egen fortælling.



JydskeVestkysten har ikke kunnet forholde hendes mor og stedfar anklagerne om vold, da de begge er afgået ved døden.



Linda har ønsket, at vi ikke kontakter hendes to søstre.



Linda Larsen har givet JydskeVestkysten fuldmagt til at søge aktindsigt i hendes sag.



Da sagen er af ældre dato, har JydskeVestkysten kontaktet Odense Stadsarkiv. Lederen af denne har oplyst avisen, at der intet foreligger i kommunal regi. Lederen forklarer, at det ikke nødvendigvis betyder, at der intet er på Linda Larsen, men at det ikke har været lovpligtigt at gemme hendes sag.