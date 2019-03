Skær ned på snold og rødvin og minimer dit madspild, så batter det lige så meget for klimaet som at lægge de røde bøffer på hylden.

- Man kommer ikke uden om at skære ned på især det røde kød, så det fylder mindre i danskernes måltider. Det vil gavne både miljøet og sundheden. Men også søde sager og drikkevarer som kaffe, te og alkohol fylder klimamæssigt. At skære ned på dem vil jo gå rigtig fint hånd i hånd med de generelle kostråd og dermed det sundhedsmæssige, siger seniorforsker Ellen Trolle fra DTU Fødevareinstituttet.

Men langt færre er klar over, at der også skjuler sig solide fingeraftryk på klimaet i danskernes forbrug af søde sager, snacks og drikkevarer som sodavand og alkohol. I den vestlige verden tegner fødevareforbruget sig for cirka en fjerdedel af klimabelastningen per person. Skal det mindskes, så kræver det både mindre CO2-belastende produktionsformer, og at forbrugerne ændrer på kostens sammensætning.

Gode kostråd

Instituttet skal i samarbejde med Aarhus Universitet komme med et indspark til Fødevarestyrelsen og anvise muligheder for at mindske klimabelastninger fra danskernes kost, samtidig med at kosten er sund.

- Et godt kostråd er for eksempel ikke at spise for meget. Et andet godt råd er ikke at købe mere mad, end man har brug for, og på den måde begrænse madspil, siger Ellen Trolle.

For forskernes tal viser faktisk, at en gennemsnitsborger alene ved at mindske madspild kan reducere sin klimabelastning af den samlede kost med ti procent. Så der er et stort klimapotentiale ved at snolde mindre, skære ned på rødvinen og minimere sit madspild.

- Når drikkevarerne eksempelvis fylder ret meget, er det både på grund af produktionsform, transport og emballagen. Men det skyldes også, at danskernes forbrug er stort, siger lektor Lisbeth Mogensen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.

- Vi drikker hver i snit 180 gram øl dagligt og 113 gram vin og 156 gram sodavand, så det er ret betydelige mængder. Derfor er der faktisk en del at hente der både ernærings- og klimamæssigt, tilføjer Lisbeth Mogensen.