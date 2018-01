Rød blok om sundhedsvæsnet: Behov for flere hænder

Sagen fra Sygehus Sønderjylland, hvor alt for stort arbejdspres har medført en række påbud fra Arbejdstilsynet, er udtryk for et sundhedsvæsen, som generelt er alt for presset, mener S og SF. De vil lægge pres på regeringen ved de kommende økonomiforhandlinger for at få flere midler.

Sag: Nyvalgt regionsrådsmedlem Villy Søvndal (SF) mener, at situationen på Sygehus Sønderjylland med flere hårdt pressede afdelinger er en konsekvens af mange års effektiviseringer i sundhedsvæsnet.

Han mener, at regionerne skal lægge pres på regeringen ved de kommende forhandlinger om regionernes budget for 2019.

- Der er ingen vej udenom. Antallet af ældre patienter stiger. Det samme gør behandlingsmulighederne. Jeg advarer mod, at vi presser sundhedsvæsnet mere, mener Villy Søvndal.

Han understreger, at de tiltag, som ledelsen har iværksat på sygehuset gennem det seneste år, skal have tid til at virke.

- Det er vigtigt at få brudt den negative spiral. Ellers bliver det en selvforstærkende effekt, hvor flere og flere ting ikke lykkes. Det er grunden til, at den nye ledelse skal have tid. Men det er så også afgørende, at vi så ser fremskridt i løbet af foråret, mener Villy Søvndal.

Socialdemokratiets leder, Poul-Erik Svendsen, er enig i, at regionen skal fortsætte presset for at få flere midler til sundhedsområdet ved de kommende forhandlinger.

- Vi har i flere år påpeget, at citronen er blevet presset i mange år, og hvis man bliver ved med at presse citronen, så kommer der til sidst ikke noget ud af den. Der er mange ting, som man har kunnet effektivisere, men der er steder, som simpelthen kræver flere hænder, mener Poul-Erik Svendsen.