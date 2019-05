Torben Christoffersen, spidskandidat for Klaus Riskær Pedersen, tror, at valgkampen i høj grad vil handle om udlændingepolitik. Han håber dog, at landbruget kan få lov til at fylde.

Kandidat: Valget må meget gerne handle om landbruget, men det kommer nok til at være mest om udlændingepolitik. Sådan lyder det fra 55-årige Torben Christoffersen, der er spidskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen i Sydjyllands Storkreds, efter statsministeren tirsdag udskrev folketingsvalg til afholdelse den 5. juni. - Flygtninge, indvandrere og asyl bliver uundgåeligt et emne. Men jeg håber virkelig, at vi kan tale på en pæn måde, lyder det fra spidskandidaten fra Jelling, der også er partiets ordfører inden for landbrug. Samtidig tror han på, at klima bliver et af valgkampens helt store emner. - Men jeg håber da, at landbruget kommer til at fylde en del. Det hænger jo også sammen med klima. Men ellers må det gerne handle om, hvordan vi skal hjælpe og løse gældskrisen i landbruget. Egentlig vil vi gerne, at det handler om lidt af det hele, vi arbejder jo over midten, siger Torben Christoffersen, der selv er uddannet landmand og har oplevet at gå konkurs med sit landbrug.

Rart med en dato Torben Christoffersen tror og håber ikke, at det får indflydelse på valgdeltagelsen, at valget skal afholdes den 5. juni og altså ikke sammen med Europa-Parlamentsvalget den 26. maj. - Jeg har ikke forstand på politik, men jeg har da en førstegangsvælger her i huset, som glæder sig til begge valg. Det håber jeg generelt, at folk gør, siger han og glæder sig over, at valgkampen nu er i gang. - Det er i hvert fald rart med en dato. Nu kan vi holde op med at gå og gætte.