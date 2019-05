Risiko for ueksploderet sprængstof hvor gasledning skal graves ned

Forsvaret advarer i et høringssvar til Miljøstyrelsen om, at den kæmpemæssige gasledningen Baltic Pipe skal graves ned i flere områder, hvor der kan ligge rester af ammunition, der endnu ikke er eksploderet. Ifølge Energinet drejer det sig om min

Blandt andet skal der lægges nye rør i Nordsøen. Hertil skriver Forsvaret, at "området er et forbudsområde, fordi der i området er en velkendt forekomst af rester af ammunition eller genstande, der kan være farlige". Ifølge Energinet, der er bygherre på Baltic Pipe, er der også risiko for, at der ligger sprængstoffer de steder i Lillebælt, hvor ledningen skal graves ned.

Sådan lyder advarslen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i to ud af i alt 150 høringssvar, som Miljøstyrelsen har modtaget, og som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i. Baltic Pipe skal føre gas fra norske gasfelter til Polen, og skal således graves ned på tværs af Danmark hele vejen fra Vestkysten og syd om Bornholm.

Her skal gasledningen gå. Grafik: Energinet

Miner fra 2. Verdenskrig

Chefprojektleder Søren Juul Larsen fortæller, at der primært er tale om gamle miner fra Anden Verdenskrig.

- Der er en meget lille sandsynlighed i Lillebælt, men vi kan ikke udelukke det. Der skal gås med livrem og seler, siger han og fortæller, at han tidligere har været med på et vindmølleprojekt, hvor man regnede området for sikkert, men hvor man alligevel fandt en mine dybt nede.

Ifølge Søren Juul Larsen har Energinet indgået en kontrakt med et selskab, der med specialfartøjer skal scanne havbunden for miner og andre eksplosiver fra fortiden. Ifølge høringssvaret fra Forsvaret skal Værnsfælles Forsvarskommando godkende planen for undersøgelsen, ligesom Forsvarets Operationscenter skal orienteres, hvis der bliver fundet farlige genstande.

- I langt de fleste tilfælde finder du metaldimser uden noget i. Men hvis man finder noget, er der to muligheder. Man kan køre uden om, eller man kan fjerne det, siger han og fortæller, at man typisk fjerner store miner ved at sprænge dem på stedet.

Han kan ikke sige, hvad undersøgelserne koster, men han understreger, at det er et omstændigt arbejde, blandt andet fordi der stilles store krav til sikkerheden.