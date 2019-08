Rige Sydbank-kunder skal betale for at have mange penge i banken

Sydbank indfører negative renter for velhavende kunder. Nødvendigt i et svært marked, lyder begrundelsen fra banken, som derfor følger i fodsporene af Jyske Bank.

Private kunder i banken kan fremover have op til 7,5 millioner kroner stående, uden at de bliver ramt af negative renter. Kunder med mere end 7,5 millioner kroner skal aftale rentesatsen individuelt med banken.

Sydbank med hovedsæde i Aabenraa oplyste onsdag i forbindelse med sit halvårsregnskab, at "en tid med store forandringer, også når det gælder økonomien", er baggrunden for udviklingen.

Koster penge

Sydbank forklarer i stil med Jyske Bank, at de negative renter, skyldes, at de ekstreme renteniveauer koster banken penge.

- Vi har et stadigt stigende indlånsoverskud på privatkunder. Indlånsoverskuddet kan enten sættes i nationalbanken til -0,65 procent i rente eller investeres i obligationer, der ligeledes har negativ rente - selv med lang løbetid. Bankens indtjening er markant påvirket heraf. Forventningerne er, at det negative rentemiljø vil fortsætte i adskillige år, skriver Sydbank i regnskabet.

Bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet udtalte for nylig til Børsen, at bankerne var ved at gøde jorden og varme op til "en ny forretningsforståelse".

- De vil alle sammen følge efter i et eller andet omfang, når vi taler velhavende kunder. For risikoen er, at hvis én har 10 millioner kroner stående på bogen, kan han smutte ned i et andet pengeinstitut, der skal tage hans indlån gratis. Det vil være en klods om benet på bankerne og koste dem penge, sagde han.

Blandt hovedpunkterne i halvårsregnskabet er et resultat på 389 millioner kroner og en indtjening i alt på 1.941 millioner kroner. Det er ni procent lavere end indtjeningen i alt i samme periode i 2018.