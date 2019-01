Rift om jobbet som Sydjyllands nye erhvervsboss

Det er virkeligheden for den håndfuld ansøgere, der i næste uge bliver inviteret til jobsamtale i det nye Erhvervshus Sydjylland i Vojens. Huset skal finde den helt rigtige topchef, og da ansøgningsfristen udløb fredag morgen havde 20 søgt stillingen. Det vækker begejstring hos manden for bordenden, Henrik Frandsen (V), der foruden at være borgmester i Tønder Kommune er bestyrelsesformand for erhvervshuset.

Ansættelse: Forestil dig, at du skal til jobsamtale. Nervøs? Så forestil dig, at du skal sidde over for otte borgmestre og højtstående erhvervsfolk fra hele landsdelen og forklare, hvorfor netop du er den bedste kandidat til jobbet.

Må ikke stille spørgsmål

På papiret består ansættelsesudvalget af 15 mand herunder borgmestre og virksomhedsdirektører. Reelt vil det ifølge Henrik Frandsen dog kun være otte mand, der får hovedansvaret for ansættelsen af den nye direktør.

Er det ikke grænseoverskridende for kandidaterne at sidde til jobsamtale over for så mange personer af jeres kaliber?

- Nej, det synes jeg ikke. Det er en toppost, og man skal kunne håndtere den slags situationer, siger Henrik Frandsen og understreger, at meget kommer til at afhænge af det personlige indtryk og kandidaternes evne til at svare på spørgsmål.

I jobopslaget står, at kandidaterne skal have stillet alle deres spørgsmål til en ekstern konsulent forud for jobsamtalen. Der vil nemlig ikke være mulighed for at stille spørgsmål under selve samtalen.

- Det er os, der skal have svar på en masse spørgsmål, så vi kan danne os et billede af ansøgeren. Typisk vil ansøgeren spørge ind til faktuelle ting, så det er klogt at have det klarlagt inden. Men det er jo en dialog, så mere stift er det ikke, forklarer Henrik Frandsen.

Den nye direktør forventes at tiltræde 1. marts.