Ricciardo smiler sig gennem Formel 1

Det er oftest med det helt store smil, at australske Daniel Ricciardo møder op på Formel 1-baner verden over, inden han sætter den tunge fod på speederen og lader farten tale.

Som niårig endte Ricciardo i en gokart, og siden har han ikke kigget i bakspejlet. Den 1. juli fylder han 30 år.

Med tilnavnet "Honey Badger" (Honninggrævling) har han tilbagelagt kilometer for blandt andet Toro Rosso og Red Bull.

Da startlamperne satte gang i 2019-sæsonen, havde han byttet Red Bull ud med Renault. Ifølge Ricciardo selv var en intern episode i april 2018 på Red Bull-holdet medvirkende til, at australieren satte sig bag rattet hos et andet hold.

Under et løb i Baku kæmpede holdkammeraterne Ricciardo og Max Verstappen om førstepladsen. Med 11 omgange tilbage forsøgte Ricciardo en overhaling fra sin andenposition. Men det endte galt. Begge racere endte uden for asfalten og kom ikke tilbage i det løb. Holdet gav begge Red Bull-kørere ansvaret, og det faldt ikke i god jord hos Ricciardo, der kæmpede med at lade det passere.

- Holdet behandlede os som lige skyldige i situationen, men inderst inde tror jeg, at de vidste, at det var deres og Max's fejl, sagde Ricciardo til Sydney Morning Herald.