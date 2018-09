Revisor-dom i VUC Syd-sag har lange udsigter

Uddannelse: EY, VUC Syds tidligere revisor, skal nu undersøges i Revisornævnet, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i juni udtalte, at var grundlag for at indbringe revisionsselskabet for Revisornævnet.

Det skete, efter at STUK i januar havde udtrykte massiv kritik af forholdene på VUC Syd og pålagt uddannelsesinstitutionen at fyre EY. Revisionsselskabet havde ikke umiddelbart fundet tegn på uregelmæssigheder på VUC Syd, som ifølge STUK's rapport ellers i flere år havde været præget af frås og mangel på ledelse.

Men der går formentlig en del måneder, før der ligger en afgørelse klar.

Revisornævnet vil ikke kommentere konkrete sager, men oplyser til JydskeVestkysten, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er otte måneder. Nævnet modtog sagen midt i august.

VUC Syds nye revisor, PwC, kritiserede i sin revision i foråret 16 ud af 18 gennemgåede forhold på institutionen. Det stod i skærende kontrast til EY's vurderinger.

EY har tidligere fastholdt, at VUC's årsregnskaber for 2013-16 er blevet udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionskik.