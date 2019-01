Retten udsætter sag om fjernelse af Skovgårdsvej

Retten i Esbjerg har valgt at udsætte den sag, som landmanden Martin Lund Madsen har rejst for at få fjernet den bro og vej, der ligger ulovligt på hans jord. Vejen Kommune fortsætter ekspropriationssag.

Retten i Esbjerg valgte mandag at udsætte den sag, som landmanden Martin Lund Madsen gennem sin virksomhed Ny Endrupholm A/S har rejst for at få fjernet den bro og den vej, som ligger ulovligt på hans jord.

Vagn Sørensen, formand for Udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune

Vi arbejder selvfølgelig på hurtigst muligt at sikre borgere og trafikanter adgang til Skovgårdsvej. Det er til stor gene for trafikanterne, at vejen fortsat er spærret.

Formand tilfreds

Formanden for udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune, Vagn Sørensen (V), er tilfreds med rettens kendelse.

- Det betyder, at vi kan fortsætte processen med en ekspropriation efter vejloven. Vi er midt i den proces, hvor vi også er blevet bakket op af transportminister Ole Birk Olesen, som heller ikke ser andre muligheder end en lovliggørelse af vejen med en ny ekspropriation, siger Vagn Sørensen.

Vejen Kommune afviklede i begyndelsen af november en ny åstedsforretning i forbindelse med ekspropriationen. Ifølge Vagn Sørensen er der indkommet et par indsigelser, som Udvalget for teknik og miljø vil behandle på det førstkommende møde senere i januar.

- Der er nogle frister, der skal overholdes, når der er indkommet indsigelser, så jeg forventer, at byrådet inden for nogle måneder kan vedtage en endelig ekspropriationsbeslutning.

Landmand Martin Lund Madsen har kritiseret Vejen Kommune for at påbegynde en ny ekspropriation. Ifølge TV Syd mener han, at der er alt for mange uafklarede ting i sagen, og han forventer, at hans spærring af vejen vil bestå gennem hele 2019.

Det håber udvalgsformanden Vagn Sørensen derimod ikke:

