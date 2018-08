Retten i Kolding: 145.000 kroners bøder til vognmand

Tilbagekaldte tilladelser

I retten blev den 48-årige dømt for i sin egenskab af ejer, direktør og transportleder at have medvirket til, at der blev udført godskørsel for fremmed regning med det konkursramte selskab, efter selskabets tilladelser var tilbagekaldt fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

Han blev også dømt for ikke at have indsendt de tilbagekaldte tilladelser i tide til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.