Rekordmange føder i hjemmet: Det er en reaktion mod travlhed i sundhedsvæsnet

Der bliver flere og flere hjemmefødsler i Sydjylland. I løbet af de seneste fem år er antallet af hjemmefødsler steget med næsten 200 procent, og det er ikke helt tilfældigt. Ifølge jordemor er stigningen et udtryk for et opgør med travlheden på sygehusene.

Tendens: 205 syd- og sønderjyske forældrepar valgte i 2018 at føde i hjemmet i stedet for på et af regionens sygehuse. Og det er langt flere end for bare fem år siden, hvor kun 71 forældre valgte at føde hjemme. Dermed er der næsten sket en tredobling. Faktisk skal vi flere årtier tilbage for at se tilsvarende tal.

For eksempel var det i 90'erne under én procent af alle fødsler, der foregik i hjemmet, mens det tal i dag er oppe på tre procent.

Og den markante stigning overrasker ikke jordemor og leder af hjemmefødselsteamet ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Pia Merete Kjær Hansen. Hun ser udviklingen som et udtryk for frustration med et sundhedsvæsen, der bliver mere og mere presset.

- Der er meget travlt på vores sygehuse, og det er der også på fødegangene. Derfor giver det også god mening, at flere begynder at undersøge, hvad det vil sige at føde derhjemme, siger Pia Merete Kjær Hansen.