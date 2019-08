15 procent. Så lille en andel af studenterne fra 2018 var i gang med en videregående uddannelse, tre måneder efter de havde afsluttet deres gymnasiale uddannelse, viser tal fra Danmarks Statistik. Andelen er den laveste siden 2004, hvor statistikken går tilbage til.

I 2012 var det næsten dobbelt så mange af eleverne, der var i gang med at videreuddanne sig tre måneder efter, at de havde afsluttet deres gymnasiale uddannelse. Dengang var det 29,3 procent, der var i gang.

Ifølge Palle Rasmussen, der er professor emeritus i uddannelsesforskning ved Aalborg Universitet, er der flere ting, som har ført til det markante fald.

- Politisk har man for to år siden vedtaget et uddannelses loft, hvor der er chance for, at de studerende ikke kan begynde på en ny bacheloruddannelse, når man allerede har fuldført en. Det har gjort, at en del unge mennesker ikke har turde starte, fordi de vil være sikre på at vælge det rigtige. For hvis de starter på det forkerte, er det ikke sikkert, at de har mulighed for at vælge om, siger han.

Den anden forklaring på det markante fald kan ifølge Palle Rasmussen være, at beskæftigelsen er en helt anden i dag, end den var for ti år siden.

- I 2009 var der finanskrise og en meget høj ledighed. Det gjorde det vanskeligt for unge mennesker at finde et job efter gymnasiet. Derfor søgte flere direkte videre. Nu er der højkonjunktur, hvor det er nemmere at finde job. Derfor er der nu flere, som vælger at finde et job og efterfølgende tager ud og oplever verden, lyder det fra ham.