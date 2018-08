Sag: En fejl i Region Syddanmarks administration betyder et skattesmæk til regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Ifølge et notat fra regionen skyldes en "forkert administrativ vurdering", at Venstre-kvinden har fået udbetalt cirka 23.000 kroner i skattefri kørselsgodtgørelse. De burde have været udbetalt som skattepligtig kørselsgodtgørelse, skriver regionen i notatet.

Regionsrådet vedtog i begyndelsen af 2016 at øge fokus på kontrollen af udgifterne til regionsrådsmedlemmerne og direktionen. Det skete, i forbindelse med at regionen i efteråret 2015 havde konstateret et behov for at stramme op på sagsbehandlingen på en række områder.

Af regionens sagsfremstilling fremgik det, at "en gennemgang af procedurerne for det interne ledelsestilsyn har vist et behov for yderligere fokus på kontrol af udgifter til regionsrådsmedlemmer og direktion. På grund af et stort offentligt fokus på området, bør procedurer og kontroller i særlig grad være genstand for ekstraordinær screening og kontrol".