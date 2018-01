Regionspolitikere er bekymrede over sygehus-uro

Villy Søvndal (SF), Poul-Erik Svendsen (S) og regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forventer hurtig handling på Sygehus Sønderjylland, hvor flere afdelinger er så pressede, at patienter ikke får den pleje, de skal. Arkivfoto: Lars Juul

Situationen på flere afdelinger på Sygehus Sønderjylland er ganske alvorlig, erkender regionens toppolitikere. De forventer hurtig handling og er overraskede over at læse, at patienter på flere afdelinger lades i stikken.

Sygehus: Det vækker overraskelse og stor bekymring blandt regionens centrale politikere, at flere afdelinger på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er så pressede, at listen over patientsvigt ifølge rapporter fra Arbejdstilsynet er alenlang. Samtidig er de ansatte plaget af vold og trusler fra patienter. Det fortalte JydskeVestkysten søndag på baggrund af aktindsigt i tilsynets besøgsrapporter fra før jul. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forklarer, at hun var bekendt med, at der stadig er problemer flere steder på det sønderjyske sygehus, som gennem flere år har været præget af dårligt arbejdsmiljø på nogle afdelinger. - Men jeg er overrasket over alvoren i de beskrivelser, jeg har læst. Det er ikke munter læsning, og det er ikke tilfredsstillende. Kan du forstå, hvis man tænker, at man som patient langt fra får en ordentlig pleje på de pågældende afdelinger? - Ja, jeg kan sagtens forstå, at det giver anledning til bekymring. Det skal det også gøre. Men det er så samtidig vigtigt at huske på, at rigtig mange ting på sygehuset forløber, som de skal. Målt på kvaliteten i behandlingen gør Sygehus Sønderjylland det generelt godt.

Sagen kort JydskeVestkysten skrev søndag, at tre afdelinger på Sygehus Sønderjylland har fået i alt fem påbud, der viser, at personalet må leve med voldelige patienter og en dagligdag så presset, at de må lade patienter i stikken.



Tillidsfolk kalder situationen dybt alvorlig. Sygehusledelsen sætter nu ekstra millioner af til flere hænder.

Lang tid Regionsrådsformanden påpeger, at sygehusdirektionen, der tiltrådte for et år siden, har opnået flere resultater, men at det vil tage lang tid, før sygehuset er på ret køl igen. Stephanie Lose understreger, at hun forventer forbedringer på afdelingerne. Hun bifalder, at sygehuset sætter penge af, der skal sikre flere hænder på de mest pressede afdelinger. Dansk Folkepartis leder, Thies Mathiasen, er ganske overrasket over forholdene på de tre afdelinger, der har fået et påbud. - Det er ret dramatisk. Jeg troede, der var bedre styr på tingene. Det vil jeg helst ikke lægge navn til, siger Thies Mathiasen, der har bedt regionens forvaltning om en uddybning af forholdene og hvilke tiltag, der er sat i gang. Thies Mathiasen mener, at episoderne med voldelige patienter peger ind i en større problematik. - Vi skal give de ansatte de bedst mulige arbejdsvilkår. Så snart de ansatte forulempes, skal politiet tilkaldes, og den voldelige patient skal afruses. Deres handlinger skal have en øjeblikkelig konsekvens, mener han.