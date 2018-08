Regionens sygehuse får 143 millioner til deling

Et midlertidigt råderum sender ekstra investeringer for knap 150 millioner kroner til de syddanske sygehuse. Det betyder, at flere investeringer kan fremrykkes. Blandt andet skal gamle vinduer skiftes, og der skal købes mange nye senge og borde.

Sag: Nye vinduer, nye senge, indeklimastyring, nye computere og renovering af faldstammer og vandrør.

Det er blandt de mange investeringer, som Region Syddanmark ekstraordinært er på vej til at foretage på grund af et "midlertidigt råderum", som regionen betegner det.

Ifølge sagsfremstillingen til regionsrådsmødet på mandag, hvor politikerne skal tage stilling til sagen, er der grundlag for ekstra investeringer på hele 143 millioner kroner i år. Forvaltningen anbefaler, at pengene bruges til blandt andet renovering af tekniske installationer på regionens sygehuse, udvendig renovering af regionens bygningsmasse og anskaffelse af arbejdsmiljø- og rengøringsvenlige senge.

De ekstraordinære investeringer kommer, efter at regionen har konstateret, at der er udsigt til at overholde budgettet i år. Samtidig viser gennemgangen af økonomien blandt andet udsigt til lavere udgifter til sygesikringsmedicin end forudsat ved budgetlægningen. Samtidig udnytter sygehusene ikke fuldt ud rammerne for aktivitet i år. Det sparer regionen for et større beløb. En besparelse, som politikerne tidligere har besluttet skal omsættes til engangsinvesteringer.

- Det betyder, at vi har penge frigivet, som vi kan bruge og dermed aflaste anlægsbudgettet i fremtiden, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Dermed kan regionen investere i blandt andet sygehuset i Esbjerg, der skal gøres klar til, at sygehuset fra 2022 skal være med til at uddanne læger sammen med Syddansk Universitet.

Regionen påpeger, at der også er behov for at aflaste de økonomiske rammer til Nyt OUH, som er ved at blive bygget i Odense og efter planen er færdigt i 2023. Ifølge regionen vil der "i forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH være betydelige engangsudgifter ved dobbeltdrift på to matrikler, flytning af sygehuset, uddannelse af personale med videre".