Regionens ambulancer halter efter: Nu kræver regionen hurtigere udrykninger

I 2017 lå den samlede mobiliseringsoverskridelse på 8,3 procent for Ambulance Syd og på 3,4 procent hos Responce. Det får nu regionen til at kræve mere end en halvering af Ambulance Syds mobiliseringsoverskridelser. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard.

Ambulance Syd skal være hurtigere til at rykke ud. Derfor vil regionen skærpe kravene over for det regionsejede selskab, så det klarer sig lige så godt som det privatejede Responce.

Udrykning: Ambulancerne fra Ambulance Syd skal hurtigere ud af starthullerne, når de har modtaget en opgave. Det mener regionen, der nu vil skærpe kravene til det regionsejede Ambulance Syd. I 2017 overskred Ambulance Syd, der er ansvarlig for størstedelen af ambulancekørslen i Region Syddanmark, mobiliseringstiderne i 8,3 procent af tilfældene. I det privatejede Responce, som kører ambulancer i Trekantområdet, var det tilsvarende tal 3,4 procent. Mobiliseringstid er et udtryk for den tid, der går, fra en opgave modtages af et beredskab, til beredskabet har forladt basen. I 2019 skal måltallet for overskridelse af mobiliseringstiderne hos Ambulance Syd være på fire procent, lyder det nu i et forslag fra regionens administration. - Det med at mobilisere sig hurtigt er så afgørende en ting i vores beredskab. Vi vil gerne nedbringe mobiliseringstiden, for det er en væsentlig bestanddel at komme hurtigt ud af stationerne, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Jørgen Bjelskou. Han påpeger, at der ikke står noget i vejen for, at Ambulance Syd burde kunne klare sig lige så godt i forhold til at overholde mobiliseringstiderne som Responce. Mobiliseringstiden påvirkes ikke, som eksempelvis responstiderne, af, at der blandt andet er længere mellem byerne i dele af Ambulance Syds dækningsområde sammenlignet med Responces. Og derfor bør det være muligt for Ambulance Syd at præstere lige så godt som de privatejede ambulancer, mener regionen. - Vi kan jo se, at Responces overskridelser ligger omkring fire procent, så vi tænker, at det er et godt sted at sætte barren, siger Jørgen Bjelskou.

Sagen kort JydskeVestkysten fortalte i maj, at Responce i 2017 betalte bod på 23.050 kroner for i enkelte tilfælde at have overskredet mobiliseringstiderne. Til gengæld mødte Ambulance Syd ikke nogen økonomisk sanktioner, selvom Ambulance Syd klarede sig dårligere end Responce i forhold til både nedetid og mobiliseringstider. Det skyldes, at Ambulance Syd ikke ligesom Responce har en kontrakt, hvor der indgår en økonomisk sanktion, hvis visse måltal ikke overholdes.

Region Syddanmark kræver, at mobiliseringstiderne holdes inden for 90 til 180 sekunder alt efter, hvornår på dagen opgaven kommer.

Den Falck-ejede ambulanceoperatør Responce står for ambulancedriften i Trekantområdet.Regionens eget selskab Ambulance Syd dækker resten af regionen.

Ambulance Syd overtog ambulancedriften i Region Syddanmark efter det hollandske selskab Bios, som blev erklæret konkurs i sommeren 2016.