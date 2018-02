Regionen vil spare penge på patienter med respiratorer i hjemmet

Penge: Alle sygehusenes aftaler med patienter, der ikke kan trække vejret selv og derfor har respiratorer i eget hjem, skal gennemgås. Det sker som led i en spareplan, der allerede er igang, i Region Syddanmark.

Spareplanen betyder også, at alle medarbejdere i regionens sygehuse, der har med hjælp til ilt-patienter at gøre, er blevet samlet i Odense. Det får dog ingen konsekvenser for patienterne, hvis man skal tro Region Syddanmarks koncerndirektør Kurt Espersen.

- Vi kigger på, om patienterne får de rette tilbud, om de får for meget eller for lidt hjælp, og om ordningerne er økonomisk ansvarlige, så vi kan få en prisstand, der kan forsvares, siger han.

Regionen brugte 269 millioner kroner på patienter, der har ilt-udstyr i eget hjem, i 2016. Det svarer til 2,1 millioner kroner per patient. Til sammenligning brugte Region Midtjylland 1,5 millioner kroner per patient, mens tallet var 1,3 millioner for Region Nordjylland.

- De øvrige regioner har lavet samme spareøvelser uden at ramme kvaliteten af behandlingen, tilføjer koncerndirektøren.