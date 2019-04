Regionen vil finansiere dobbeltspor med penge fra droppet omfartsvej

I 2012 var den sønderjyske jernbane lukket i 17 dage efter et afsporet tog. Det fik store konsekvenser for jernbanetrafikken, som måtte på en stor omvej. Arkivfoto: Orla Lund

Dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg kan finansieres af de frigjorte midler fra en omfartsvej ved Mariager, som bliver 300 millioner billigere end budgetteret, mener regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Hun ser et oplagt vindue for at få det længe ønskede sønderjyske projekt på sporet.

Sag: Omkring 300 millioner kroner bliver formentlig frigivet fra den trafikaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i marts. Det er forventningen fra regionsrådsformand Stephanie Lose (V), efter at Dansk Folkeparti torsdag meddelte, at partiet foreslår en langt billigere vejløsning omkring Mariager end først budgettet. Projektet vil koste mellem 60 og 80 millioner i stedet for 377, og de cirka 300 millioner kroner bør gå til at få etableret et dobbeltspor på det 12 kilometer lange stykke mellem Padborg og Tinglev, mener Stephanie Lose (V). Hun lægger derfor op til, at Region Syddanmark henvender sig til Transportministeriet. - Det er et gyldent vindue, og med en udgift til dobbeltsporet på 500 millioner nærmer vi os noget, der er realistisk, siger Stephanie Lose, som henviser til, at der har været en anlægslov for projektet siden 1993. Strækningen er den eneste på ruten mellem Stockholm og Syditalien med enkeltspor, og dermed er det sidste stykke mellem Tinglev og Padborg en flaskehals for trafikken op og ned gennem Europa. Den ensporede strækning har flere gange været en barriere ved uheld eller sporarbejde. I 2012 var banen lukket i 17 dage efter et afsporet tog. Stephanie Lose påpeger i et opslag på Facebook, at den lave kapacitet på grund af enkeltsporet betyder, at kapacitetsudnyttelsen er høj. - Der er derfor ikke plads til mere gods, end der køres i dag, og muligheden for bedre passagerbetjening i form af flere tog er meget lav, pointerer hun.

Sagen kort Adskellige aktører i Syd- og Sønderjylland har gennem årene gentaget ønsket om et dobbeltspor de 12 kilometer mellem Padborg og Tinglev. Det er det sidste stykke på jernbanen, der er enkeltsporet.

Et dobbeltspor vil give en bedre trafikafvikling, så eksempelvis godstog undgår flaskehalse, når de kommer fra nord og skal ned gennem Tyskland eller den anden vej.

Det ekstra spor vil koste omkring 500 millioner kroner, men har hidtil ikke mødt den fornødne politiske opbakning fra Christiansborg.

Senest valgte regeringen og Dansk Folkeparti ikke at prioritere strækningen, da de fremlagde deres trafikaftale til over 100 milliarder kroner.

Valg Gennem mange år har syd- og sønderjyske politikere fra begge fløje, erhvervslivet og andre interessenter i landsdelen udtrykt et stort ønske om at få gjort det sidste stykke sønderjyske jernbane dobbeltsporet. I 2015 blev strækningen mellem Vamdrup og Vojens dobbeltsporet. Stephanie Lose erkender, at mange andre politikere rundt i landet formentlig også vil forsøge at få deres projekter igennem, nu hvor omkring 300 millioner kroner alligevel ikke skal bruges på omfartsvejen ved Mariager, hvis blå blok stadig har flertal efter valget. - Under alle omstændigheder skal vi have fokus på det efter valget. Nu fandt det ikke vej gennem nåleøjet i blå bloks plan i første omgang. Nu vil vi gøre opmærksom på, at der er et vindue til at genoverveje projektet, siger regionsrådsformanden.

Opbakning I løbet af torsdagen fik hun opbakning fra flere politikere på Facebook. Blandt andre kandidat til Europa-Parlamentet Asger Christensen fra Kolding. Regionen besluttede i sidste måned at gøre dobbeltsporet til en tillægsprioritet til sine tre topprioriteter inden for infrastruktur. Regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge (V) skrev torsdag på Facebook, at der kan søges medfinansiering fra EU's infrastrukturmidler til dobbeltsporet. Også Socialdemokratiets folketingskandidat i Aabenraa-kredsen, Theis Kylling Hommeltoft, påpeger i et læserbrev til JydskeVestkysten, at de frigjorte midler bør gå til at få etableret det sidste stykke dobbeltspor. Hvis flere varer kan blive transporteret op og ned gennem Europa via tog i stedet for lastbiler, vil det aflaste motorvejen, pointerer han. JydskeVestkysten har bedt transportminister Ole Birk Olesen (LA) forholde sig til, hvad der skal ske med de cirka 300 millioner kroner, som nu ikke skal bruges på projektet ved Mariager. - Jeg har noteret mig meldingen fra Dansk Folkeparti om, at de ønsker at ændre et af de konkrete projekter i aftalen. Det drøfter regeringen selvfølgelig gerne med Dansk Folkeparti, svarer ministeren i en mail. Han meddeler, at han på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.