Regionen trodser klimamål: Sender 100 tons vasketøj på langfart

Regionen sender fra årsskiftet tonsvis af vasketøj fra sygehusene tværs gennem landet for at blive rent. Det er resultatet af et udbud, der sparer regionen 29 millioner årligt. De mange ekstra kilometer er skidt for CO2-regnskabet, og det står i kontrast til regionens grønne ambitioner, erkender politikerne.

Så lang bliver den længste tur for tonsvis af vasketøj fra de syddanske sygehuse, efter at Region Syddanmark har udliciteret vaskearbejdet til det private firma De Forenede Dampvaskerier. Fra årsskiftet køres vasketøj fra Odense Universitetshospital (OUH) således til Skovlunde ved København, mens Sygehus Lillebælt (Kolding, Vejle og Middelfart) fremover sender vasketøj til Aalborg.

Regionsrådet for Region Syddanmark besluttede i november, at al hospitalsvask fremover skal udliciteres til De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service. Region Syddanmark har beregnet, at man vil spare 29 millioner kroner om året ved at skifte til de to private vaskeriselskaber. Forenede Dampvaskerier overtager opgaven med at vaske patienttøj fra sygehusene i Kolding, Middelfart, Vejle, Svendborg og Nyborg. Opgaven er i øjeblikket varetaget af Syddanske Vaskerier, som har afdelinger i Vejle, Odense og Svendborg. Fra 1. januar 2020 lukker Syddanske Vaskerier, og de 137 ansattes arbejdsplads rykker til enten Aalborg eller Skovlunde på Sjælland.

"Fuldkommen vanvittigt"

SF stemte sammen med Enhedslisten samt Andrea Terp (S) imod udbuddet af vaskeopgaven sidste år. Spørgsmålet om klimabelastning er ikke blevet vægtet i udbuddet. Så sent som i slutningen af februar fortalte regionen i en pressemeddelelse, at den vil "arbejde fokuseret" med blandt andet "meget mindre klimabelastning i vores adfærd".

- Det er hykleri i en grad, så det gør ondt, siger regionsrådsmedlem Karsten Fogde (SF) om udsigten til at sende tonsvis af tøj ud på lange køreture hver dag. På vegne af sit parti har han sendt en række spørgsmål om sagen til regionens administration.

Forventningen er, at udbuddet vil spare regionen 29 millioner kroner årligt. Karsten Fogde erkender, at det tæller på positivsiden.

- Her har man så bare kun valgt at se koldt og kynisk på bundlinjen, siger han og henviser til, at omkring 30 ansatte fra vaskeriet i Vejle nu står over for at tage turen til enten Aalborg eller Skovlunde for at beholde deres job.

Deres situation er ikke afklaret, men de har meldt ud, at de ikke umiddelbart vil bruge fire timer dagligt på transport til en ufaglært løn.

Vibeke Suppli Enrum (EL) mener, at både klimaet og de ansatte taber på udbuddet og påpeger, at regionen burde have gjort mere for at gøre dets eget vaskeri mere konkurrencedygtigt.