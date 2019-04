Regionen til vaskerimedarbejdere: Flyt med eller bliv arbejdsløs

Sagen kort

Et flertal i regionsrådet i Syddanmark besluttede i november, at al hospitalsvask fremover skal udliciteres til De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service. Regionen har beregnet, at den vil spare 29 millioner kroner om året ved at skifte til de to private vaskeriselskaber.



Regionen havde håbet, at De Forenede Dampvaskerier ville beholde nogle af de lokale vaskefaciliteter i Vejle, Odense og Svendborg, men virksomheden har besluttet at samle alt arbejdet i Aalborg og Skovlunde ved København.



Det betyder, at cirka 100 tons tøj ugentligt skal køres hundredvis af kilometer for at blive vasket. Politikere i regionsrådet erkender, at det vil øge miljøbelastningen stik imod regionens målsætning, der tager udgangspunkt i FN's verdensmål om at reducere CO2-udslippet. Men det er prisen for at kunne spare 29 millioner kroner, lyder det fra flere af dem.



I noget mindre omfang bliver tøj, der hidtil er blevet vasket i Aalborg, fremover vasket i Varde.



Ifølge en rapport fra Miljømærkning Danmark/Svanen udgør transport kun fem procent af det samlede CO2-aftryk inden for tekstilservices, mens energiforbruget på vaskeriet står for 80 procent.