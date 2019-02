Christiansfeld: Da Frank Ingemann Jensen, praksischef i Region Syddanmark, først hørte om Hung Les ekstra services, som patienter kan købe sig til, undrede han sig. Han havde aldrig hørt om det før. Han vidste ikke, om det var lovligt.

Men efter praksischefen mailede med Hung Le og tjekkede Christiansfeld-lægens hjemmeside ud, fandt han frem til et svar:

- Det, der er vigtigt, er, at man ikke blander tingene sammen. Hvis man ikke blander tingene sammen, så må man godt have noget ved siden af. I princippet så må man godt, siger Frank Ingemann Jensen.

Det kræver dog, at Hung Le holder tungen lige i munden, når han kører ud til sine patienter.

- Det er meget vigtigt, at hvis der er nogen, der er syge og opfylder de faglige betingelser for at få et sygebesøg, så skal han levere det inden for sygesikringens regler. Og vores sygesikring siger, at de, der er syge, de kan få lægehjælp. Så det skal han levere, siger Frank Ingemann Jensen.

- Men han kan ikke tage på sygebesøg på regionens regning, som ikke har krav på et sygebesøg. Så det er vigtigt, at hvis han tager ud til nogen som en service, så skal det være 100 procent egenbetalt.