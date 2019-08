Regionen kræver klare svar fra TDC efter flere telefonnedbrud

I weekenden blev Region Syddanmark for tredje gang på fire måneder ramt af et telefonnedbrud hos TDC. Regionen kræver nu klare svar fra teleudbyderen og bedre kommunikation, hvis uheldet er ude igen. TDC erkender, at særligt kommunikationen kunne have været bedre.

Nedbrud: Kommunikationen skal være meget bedre, og regionen skal være sikre på, at fejlene bliver rettet, så der ikke kommer nedbrud igen. Sådan lyder kravene fra Region Syddanmark, når regionen inden for den nærmeste fremtid skal have en alvorssnak med teleselskabet TDC.

I weekenden blev regionen nemlig for tredje gang på fire måneder ramt af et telefonnedbrud. Det betød, at patienter ikke kunne komme igennem til hverken sygehuse eller lægevagten i Region Syddanmark. Det er kritisk for patienterne, men er også en økonomisk udgift for regionen, fortæller koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark.

- Vi har ikke fået viden om, at der har været alvorlige hændelser endnu. Men det sætter en lang række ting i gang ude på sygehusene. Det drejer sig eksempelvis om beredskabssystemer, ekstra indkaldelse af folk, og når mobiltelefonen ikke virker, kan sygeplejersker og læger ikke komme igennem til hinanden. Så må vi have ekstra folk på arbejde, der kan løbe med beskeder, siger Kurt Espersen, der ikke har et bud på, hvor dyrt nedbruddet har været for regionen.

Han fortæller, at også de økonomiske konsekvenser vil være en del af dialogen med TDC, som regionen skal holde møde med på et endnu ikke fastlagt tidspunkt. Men hovedpunktet på mødet vil være at sikre, at der ikke sker flere nedbrud.

- Vi skal snakke om, hvorfor der opstår fejl på mobilnettet igen, og hvad vi kan gøre for, at det ikke sker. Og så skal vi snakke om, hvordan vi kommunikerer det her ud, siger koncerndirektøren, der særligt er utilfreds med sidstnævnte.

- Udfordringen har været, at det hver gang er os, der må kommunikere ud til vores borgere, at der er et nedbrud på telefonnettet, siger Kurt Espersen.