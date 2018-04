Regionen har fundet fremtidens løsning: Ny elektronisk patientjournal på plads

Efter et års tids søgen har Region Syddanmark nu bestemt, at det bliver Systematic, der skal stå for regionens elektroniske patientjournal. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Regionsrådet bevilger 252,8 millioner kroner til systemet.

Sundhed: Omkring 22.000 læger, sygeplejersker, sekretærer og andre ansatte i sygehussektoren i Syddanmark skal snart til at vænne sig til et nyt IT-system, når der skal journalføres.

Det står klart, efter at regionsrådet mandag godkendte den leverandør, som skal stå for Region Syddanmarks elektroniske patientjournal fra år 2020. Det blev Systematic, som var den foretrukne kandidat ud fra såvel pris som kvalitet. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Hertil udtaler Mette Bossen Linnet, formand for Digitaliseringsudvalget:

- Vi har fra start ønsket, og nu også fået, et standardsystem, som er velafprøvet, og som allerede er i brug. Det sikrer stabilitet for vores sygehuse og i sidste ende stabilitet for vores patienter, og det er, som jeg ser det, en rigtig stor fordel.

Hun fortsætter:

- Systematic bliver også en strategisk samarbejdspartner, som skal være med til at videreudvikle og fremtidssikre vores journaler. Tiden hvor man kun mødte patienten ved sengekanten på sygehusene er slut. Det kan ligeså godt være derhjemme eller via en app, at man møder patienten, og det skal vores elektroniske patientjournal også kunne understøtte.

Regionen har i et års tid ledt efter den rette kandidat til at stå for det såkaldte EPJ-system, som skal være en elektronisk form for patientjournalisering, der fra 2020 skal bruges i tilsynet og behandlingen af indlagte og ambulante patienter.