Regionen giver TDC lang snor trods telefonkoks på stribe

Hvad er 2G- og 3G-netværk?

Region Syddanmark og TDC oplyser i de seneste nedbrud, at de skyldes driftsforstyrrelser på de såkaldte 2G- og 3G-netværk, men ikke på fastnet og 4G.G'et står for "generation", så de forskellige G-netværk repræsenterer udviklingen i de trådløse mobilnetværk, som gør mobilerne smartere og smartere.



2G-netværket kom til Danmark i begyndelsen af 90'erne og afløste 1. generationsnetværket - også kaldt NMT (Nordisk MobilNetværk). 1G gav mulighed for at telefonere uden en fastnetforbindelse, men med 2G var det spritnye, at folk kunne sende og modtage SMS'er - og senere MMS'er.



I takt med at MMS'er blev mere populære, så voksede behovet for mere data på mobiltelefonerne. 3G kom til Danmark i 2003 med teleselskabet 3 Mobil. Med det kunne man begynde at surfe og se videoer på sin mobiltelefon med højere hastighed end 2G.



I dag kører de fleste mobiler på 4G-netværket som er en yderligere opgradering af 3G.



Kilde: CBB Mobil