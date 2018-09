Regionen dropper millionkrav mod 30 patienter

Jørn Buch, tidligere formand for Grænseforeningen, er en af de patienter, der nu slipper for at tilbagebetale en erstatning til Region Syddanmark. JydskeVestkysten har tidligere fortalt, hvordan han allerede i marts fik besked på, at regionen trækker tilbagebetalinskravet tilbage. Han var blevet bedt om at tilbagebetale en kvart million efter at have tabt en ankesag i Ankenævnet. Arkivfoto: Jacob Schultz.