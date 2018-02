Region vil gøre flere unge røgfri

Region Syddanmark vil sammen med kommunerne sætte ind på ungdomsuddannelser for at få flere unge til at droppe rygningen. Målet er en røgfri generation i 2030. Regionen skal som ansvarlig for sundhedsvæsnet gå forrest, mener regionsrådsformand.

Rygning: Unge på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark skal have langt bedre mulighed for at droppe smøgerne, så målet om at få en røgfri generation i 2030 kan realiseres. Det er baggrunden for, at regionen nu i samarbejde med kommuner og ungdomsuddannelser vil sætte langt mere målrettet ind over for de unge, inden de overhovedet begynder at ryge. Samtidig skal unge rygere have bedre hjælp til at stoppe. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at regionen bør engagere sig langt mere i opgaven med at reducere blandt andre unges rygning. Mulighederne er blandt andet forbud mod rygning på alle ungdomuddannelsernes matrikler og rygestopskurser.

Røgfri Fremtid er en del af en international bevægelse og er forankret i Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobak. Her har Danmark forpligtet sig til at beskytte både nuværende og kommende generationer mod følgerne af tobaksbrug.180 lande har indtil videre skrevet under på konventionen og forpligtet sig til at beskytte deres børn og unge mod tobak.

Tanken er, at parterne i fællesskab kan få minimeret andelen af unge rygere. Regionen tilslutter sig også projekt Røgfri Fremtid, som TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse står bag. Målet er et røgfrit Danmark i 2030, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor under fem procent af den voksne generation ryger. Regionen vil sammen med kommuner og ungdomsuddannelser inden længe sætte sig sammen og udarbejde en mere konkret plan for projektet.

- Regionen står for sundhedsområdet, og vi vil meget gerne bidrage med hjælp til dem, som vi kan hjælpe tidligt. Det er helt afgørende for at få en røgfri generation. Den dagsorden vil vi gerne sætte.

- Hvis folk bare kunne stoppe, så havde mange gjort det. Fokus er ikke at få alle til at stoppe. De har deres frie ret. Men det handler om unge mennesker, som vi skal beskytte mod røg, siger Stephanie Lose, som henviser til, at mange unge rygere ikke er gamle nok til at købe cigaretter. Aldersgrænsen er 18 år.

- Vi ved, der er mange, som forsøger at stoppe, og vi ved, at rygning koster i forhold til antallet af sunde leveår. Vi skal tage ansvar for folkesundheden, siger regionsrådsformanden. Men hvor meget skal en region blande sig i folks rygevaner?

Venstre-kvinden afviser, at regionen vil blande sig i den personlige frihed til at ryge.

Begejstring

På Rybners i Esbjerg, der består af fire gymnasiale uddannelser og to erhvervsuddannelser, møder regionens initiativ begejstring hos rektor Lars Henry Andersen.

- Jeg vil gøre næsten hvad som helst for at slippe for rygning. Det viser sig, at det har så meget påvirkning på helbredet. Skal vi spare på omkostningerne i sundhedssektoren, så skal vi forhindre de unge i at begynde at ryge, siger rektoren.

Uddannelsesinstitutionen samarbejder blandt andet med Esbjerg Kommune. Her ønsker Sidsel Hansen, projektleder i Sundhed og Omsorg, en villighed på skolerne til at afprøve røgfri skoletid, hvor de unge ikke må ryge, mens de er i skole. En anden mulighed er rygestopkurser i skoletiden.

- Vi vil gerne udbrede, at rygning ikke hører hjemme i skoletiden. Vi vil gerne ændre rygekulturen blandt de unge og skabe nogle sociale rammer, så man ikke går ned og ryger i pauserne.

Men hvorfor skal skolerne blande sig? - De unge er mange timer i skolen. De har en god mulighed for at påvirke kulturen om rygning. Jo bedre, vi er til at sætte rammer, jo mere vil det også påvirke de unge.