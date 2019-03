Region og kommuner intensiverer arbejdet for en røgfri fremtid

Alle kommuner i Region Syddanmark har nu tilsluttet sig partnerskabet Røgfri Fremtid sammen med regionen. Målet er at få flere til at lægge smøgerne på hylden.

Knap et år efter at Region Syddanmark tilsluttede sig partnerskabet Røgfri Fremtid, der skal reducere antallet af rygere, er det nu lykkedes at få samtlige 22 kommuner i regionen med i samarbejdet. Dermed er regionen den første i landet, hvor alle kommuner arbejder for en røgfri fremtid.

Regionen og kommunerne besluttede sidste år at se på, hvordan de sammen kan få nedbragt antallet af rygere. Det skete, efter at den seneste nationale sundhedsprofil viste, at 18,7 procent af borgerne i Syddanmark dagligt røg, hvilket var den højeste andel af alle danske regioner.

Samtidig blev der sat penge af til et projekt, der via partnerskaber med ungdomsuddannelser og kommuner skulle arbejde for, at andelen af unge rygere skulle falde drastisk. Målet er at reducere antallet af unge rygere til under ti procent i 2021. Det er første mellemstation på vejen mod en røgfri generation i 2030. I dag ryger 16,1 procent af syddanskerne i aldersgruppen 16-24 år.

Flere kommuner er ved at indføre røgfri skoletid og helt eller delvist røgfri arbejdstid, ligesom stort set alle har rygestoprådgivere ansat og løbende er i dialog med både borgere og uddannelsesinstitutioner omkring begrænsning af især unges rygning. På social- og sundhedsskolerne i hele regionen er det forbudt for både lærere og elever at ryge i arbejdstiden. Det gælder også uden for skolernes matrikler.