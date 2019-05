Region i kæmpe brøler: Borgere fik en halv million - skulle have 500 kroner

Region Syddanmark er ved en fejl kommet til at udbetale en halv million til en række borgere i befordringsgodtgørelse. De skulle have haft udbetalt 500 kroner. I alt er der udbetalt fem millioner kroner, hvor der i virkeligheden skulle være udbetalt 50.000 kroner.

Regionen er nu i gang med at forsøge at rette op på fejlen og er i gang med at kontakte de berørte borgere. I de kommende dage vil borgerne få et brev i postkassen eller gennem e-boks, hvor det vil fremgår, hvordan de kan tilbagebetale pengene til regionen.

Regionen oplyser til JydskeVestkysten, at der er tale om en samlet udbetaling på fem millioner kroner, hvor der i virkeligheden skulle have været udbetalt 50.000 kroner.

Det er en fejl i et it-system, som gør, at regionen har udbetalt et alt for højt beløb i befordringsgodtgørelse. Sagen vedrører borgere, der har fået udbetalt befordringsgodtgørelser i forbindelse med transport til sygehusbehandlinger. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Vi opdagede det ved, at vi her til morgen studsede over, at der var hævet fem millioner kroner fra vores bankkonti med udbetalinger af befordring, siger han.

- Jeg vil gerne beklage de gener, det giver de borgere, der har fået udbetalt forkerte beløb. Det er selvfølgelig en fejl, som ikke må ske. Heldigvis har vi hurtigt opdaget fejlen. Vi er gået i gang med at ringe og skrive til de berørte borgere for at bede dem om at betale de udbetalte godtgørelser tilbage. Så hurtigt som muligt sender vi dem det korrekte beløb, siger han i en pressemeddelelsen.

Indsætter ekstra kontrol

Han kalder sagen for et enkeltstående tilfælde. Og regionen har nu sat personale til fremover at godkende udbetalinger fra systemet.

- Det burde ikke kunne ske. Men vi må lære af vores fejl, siger Johan Meyer.

Regionen skriver, at det er en fejl i et midlertidigt it-system, som har resulteret i de alt for store udbetalinger. Det midlertidige system er i brug, fordi regionen er i gang med at skifte til et nyt økonomisystem. 23. maj skifter regionen til et nyt system, hvor fejlen ifølge Johan Meyer ikke burde gentage sig.

Det er ikke første gang, at Region Syddanmark laver store fejludbetalinger. I juli 2016 kom det frem, at Region Syddanmark ved en fejl havde udbetalt 30 millioner kroner for meget til det nu konkursramte ambulanceselskab Bios.