Erling Fjeldsted anedede ikke, at han gik rundt med et af de syv tegn på kræft. Mange mænd har for lidt viden om kræftsymptomer, og det vil Kræftens Bekæmpelse nu lave om på med en ny kampagne. Foto: Jacob Schultz.

1.894 mænd døde i 2017 af kræft i Region Syddanmark. Det tal er landets næsthøjeste og kun overgået af Region Hovedstaden. Det skyldes blandt andet, at mænd ofte overser tegn på kræft, og det er et problem, fordi otte ud af ti kræftsygdomme opdages på grund af symptomer.

Sygdom: Region Syddanmark har landets næsthøjeste dødelighed blandt mænd, der bliver ramt af kræft. Det skyldes blandt andet, at mænd ofte overser tegn på kræft og derfor kommer for sent til læge. En kortlægning, der inkluderer 2.000 mænd, som Kræftens Bekæmpelse står bag, viser, at mange danske mænd ikke kender til alle tegn på kræft. Blandt andet svarer 58 procent i undersøgelsen, at de ikke forbinder synkebesvær med kræft. 56 procent ved ikke, at vedvarende hoste kan være et symptom på kræft, mens 46 procent ikke ser et ændret afføringsmønster som et symptom på kræft. En af de personer, der ikke forbandt synkebesvær med kræft er Erling Fjeldsted. Igennem seks måneder havde han svært ved at synke maden, og det føltes som om, at der sad noget fast i halsen på ham. - Jeg var overbevist om, at det hele skyldes, at jeg ikke tyggede maden grundigt nok. Jeg forbandt det slet ikke med kræft, siger han. Hos Kræftens Bekæmpelse mener man, at det er et stort problem. - Det er alvorligt, at så mange mænd ikke forbinder disse tegn med kræft, for så er der en stor risiko for, at de ikke kommer til lægen i tide. Jo hurtigere man kommer til lægen, desto større er sandsynligheden for, at man bliver helbredt for kræft. Så det er altafgørende, at flere mænd kender og reagerer på disse tegn, siger Janne Bigaard, der er overlæge hos Kræftens Bekæmpelse.

Fakta om kræft Hver tredje dansker får kræft, før de er fyldt 75 år.

I Danmark bliver 19.495 mænd hvert år ramt af kræft.

I 2017 døde 8.250 mænd af kræft i hele landet. 1.894 af dem er fra Region Syddanmark.

Lungekræft, tarmkræft og prostatakræft er de tre kræftformer, som flest danske mænd dør af.

De tre tegn, som mange mænd ikke forbinder med kræft, kan være symptomer på en række kræftformer, blandt andet lungekræft, tarmkræft og kræft i spiserøret og struben.

Kilde: Nordcan

Få kender kræfttegn Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse viser, at det kun er 33 procent af de danske mænd, der selv mener, at de har et godt kendskab til symptomerne på kræft. Målet for Kræftens Bekæmpelse er derfor, at flere mænd får kendskab til tegnene, så de kan søge læge i tide. - Tidsaspektet er vigtigt. Nogle tegn skal man reagere på, så snart man observerer dem. Men for de tre tegn, som mange mænd ikke forbinder med kræft, gælder det, at symptomerne skal være vedvarende hen over to-fire uger. Er det tilfældet, skal man undersøges af sin læge, siger Janne Bigaard.

Så mange mænd døde af kræft i regionerne i 2017 Hele landet: 8.250.Region Hovedstaden: 2.275.



Region Syddanmark: 1.894.



Region Midtjylland 1.766.



Region Sjælland: 1.415.



Region Nordjylland: 900.

Ny kampagne For at øge mænds kendskab til kræftsymptomer har Kræftens Bekæmpelse sat gang i en ny kampagne. Den skal få voksne børn til at tale med deres far om at gå til lægen, hvis de lægger mærke til noget bekymrende. Kampagnen sætter i alt fokus på syv tegn på kræft. - Mænd lytter mere til deres børn end til Kræftens Bekæmpelse. Derfor har vi denne gang valgt en strategi, hvor vi træder et skridt tilbage og lader børnene komme med budskabet. Det er en ny måde at levere sundhedsbudskaber på, siger Helene Holm Burén, der er seniorprojektleder for de syv tegn hos Kræftens Bekæmpelse. Det var ikke Erling Fjeldsteds børn, der fik ham til at gå til lægen, men derimod hans kone. De to planlagde at tage ud og rejse, men hans kone insisterede på, at han fik undersøgt synkebesværet før afrejse, ellers ville hun ikke med. Det er han den dag i dag evigt taknemmelig for, at hun sagde.