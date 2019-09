Region Syddanmark i kovending: Sender langt flere i fleksjob

Seneste tal fra Region Syddanmark viser, at antallet af fleksjob er steget markant siden 2017. Regionen er nu optimistiske for at nå målsætningen for 2019.

Sundhed: Regionen sender langt flere i fleksjob og har næsten nået målsætningen for 2019. Det viser nye tal fra regionen, som blev præsenteret på det seneste regionsrådsmøde. 1. august har regionen 454 personer i fleksjob. I oktober 2017 lød tallet på 373, og antallet af fleksjob var raslet ned med et fald på næsten 20 procent siden 2010. Det fik dengang regionrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen (S) til at kalde tallene for deprimerende. Med de nye tal er tonen blevet en anden. - Det er et særdeles flot resultat, og jeg vil gerne rose regionen for at være kommet tilbage på det niveau, vi var på i 2010, fortæller Jørn Lehmann Petersen. Regionen lavede i 2017 en indsatsplan for antallet af fleksjobbere med et klart ønske om at nå 2010-niveauet på 462 fleksjobs inden udgangen af 2019. Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, konkluderede sidste år, at regionen ikke kunne nå målet, men med den fornuftige fremgang føler han, at man er godt på vej. - Vi er klart mere positive nu, og vi er tætte på at nå målet, fortæller Kurt Espersen.

Fokus og forståelse skaber fremgang I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019, afsatte Region Syddanmark seks millioner kroner til at realisere målet for ansatte på særlige vilkår. - Pengene er brugt til at understøtte processen og betale de øgede lønmidler. Pengene har selvfølgelig hjulpet til, men i det store spil er det ikke de store summer, der er blevet brugt på dette, fortæller Kurt Espersen. Selv er Kurt Espersen overbevist om, at et øget ledelsesfokus fra koncerndirektionen i regionshuset og fra direktionerne på alle sygehuse og psykiatrien, hvor man har fulgt udviklingen, er en større årsag til stigningen. Jørn Lehmann Petersen er enig og tror på, at mentaliteten i Region Syddanmark har ændret sig en smule. - Jeg tror, at der generelt er en mere udbredt forståelse for, at vi skal udvise et større socialt ansvar som offentlig myndighed, fortæller Jørn Lehmann Petersen.

Tidligere patienter er kommet i arbejde Psykiatrien har klaret sig bedst, når man ser udviklingen fra december 2018 til august 2019, hvor antallet af fleksjobbere er steget med ni personer. Psykiatrien har gjort meget ud af tiltaget "medarbejdere med brugerbaggrund", hvor man ansætter tidligere patienter til at hjælpe de nye patienter. Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, oplever et positivt udfald af dette initiativ. - De nye patienter kan opleve tidligere patienter, som er kommet igennem det at være psykisk syg. Disse medarbejdere er gode lysende eksempler på, at man kan få det bedre igen, fortæller Ole Ryttov. Tiltaget kommer som følge af en efterspørgsel fra patienter og pårørende, og Kurt Espersen håber, at andre vil tage ved lære af de gode erfaringer. - Vi er i gang med at brede dette koncept ud til de enheder i Region Syddanmark, som kan drage nytte af det, fortæller Kurt Espersen. Selvom Jørn Lehmann Petersen er tilfreds med tallene, ønsker han et fortsat fokus på området, så regionen skaber endnu flere fleksjob til dem, der har brug for det. - Mennesker, der ikke kan arbejde fuldtid grundet sygdom eller personlige problemer, har det svært nok i forvejen. Derfor skal disse mennesker have nemmere ved at finde et fleksjob, ellers kan det godt se rigtig håbløst ud for dem, fortæller Jørn Lehmann Petersen.