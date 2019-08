Region Syddanmark: Politiker misbrugte lægekittel i valgkampen

Kandidater til regionsrådet skal ikke optræde i regionens uniformer med logo under valgkampen, påpeger Region Syddanmark. Administrationen kritiserer Mustapha Itani (V) for at have brudt reglerne, da han iført lægekittel optrådte på en valgplakat. For nylig blev Itani kritiseret for også at optræde i lægekittel, mens han rådgav muslimer om fasten.