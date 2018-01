Region Syd: Vagtlæger i masseflugt - 61 opsigelser afleveret

61 læger havde frem til tirsdag formiddag opsagt deres job som vagtlæger i Region Syddanmark. Det sker efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt dem et tilsynsgebyr på 4.000 kroner.

Region Syddanmarks vagtlægeordning er truet. Tirsdag formiddag havde 61 vagtlæger i regionen opsagt deres bijob. Det er sket i protest mod, at lægerne fra 1. januar skal betale et årligt gebyr på 4.000 kroner for at blive registreret som et selvstændigt behandlingssted.Det skriver Ugeskriftet.dk sent tirsdag aften.

- Det her kan ikke undgå at få betydelige konsekvenser for vores vagtplanlægning, siger vagtlægechef i Regions Syddanmark Ole Holm Thomsen, der frygter, at man ikke har set de sidste opsigelser:

- Potentialet er, at op mod 160 vagtlæger i Region Syddanmark stopper med at køre som vagtlæge, siger vagtlægechefen.

Folketinget besluttede i 2016 at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere det risikobaserede tilsyn, der blev indført i 2017 for at styrke patientsikkerheden.

Gebyret skal betales med tilbagevirkende kraft - altså også for det år, som sluttede i søndags.

Over for Styrelsen for Patientsikkerhed har Ole Holm Thomsen gjort gældende, at de enkelte vagtlæger jo ikke er "selvstændige behandlingssteder".

Gebyret er besluttet af Folketinget, så det kan styrelsen vel ikke ændre på?- Jo, for det er en fortolkning. Ret beset er det Lægevagten, der burde registreres som behandlingssted, lige så vel som min praksis er et behandlingssted. Det giver jo ikke mening at lave en kontrol på Rikke Petersen, som er vagtlæge, for hun har bare sin lægetaske og kører ud til de lokaler, der nu engang forefindes.

Læger, der som Ole Holm Thomsen har en praksis, er allerede registreret og skal derfor ikke betale endnu et gebyr. De, der rammes, er læger, som har et vagtydernummer, for eksempel unge, som er i uddannelse til almen medicin:

- De arbejder enten i praksis eller på et sygehus og kører lidt vagter ved siden af og tjener måske 30.000 om året. Skal de så betale 4.000 i gebyr, gider de ikke mere siger Ole Holm Thomsen.

- Tilsynet skal jo finansieres?

- Jo, men de kan jo aldrig lave et tilsyn på Rikke Petersen. Hvordan skulle det foregå? Det ligner et skrivebordsarbejde fra et kontor, hvor man ikke har sat sig ind i, hvordan det foregår.

Ole Holm Thomsen forklarer, at der i alt er cirka 160 vagtlæger i Region Syddanmark, som ikke har selvstændige ydernumre. Af dem er omkring halvdelen er de unge uddannelseslæger, og den anden halvdel er typisk pensionerede læger, der har solgt deres praksis.

- Den sidste gruppe har som regel væsentligt flere vagter. For dem er gebyret selvfølgelig irriterende, men ikke procentvis lige så generende som for de unge, der kører langt færre vagter, siger Ole Holm Thomsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har over for Praktiserende Lægers Organisation afvist at ændre sin beslutning om at opkræve gebyret på 4.000 kroner.Hvis det ikke lykkes at få styrelsen til at ændre sin fortolkning - og der heller ikke fra politisk side gribes ind - vil Ole Holm Thomsen har over for Region Syddanmark foreslå - som en lappeløsning - at undersøge andre løsningsmuligheder som for eksempel at lade regionen betale gebyret.

- Det er i høj grad også i regionens interesse at finde en løsning, siger han.

- For ud over at ramme selve lægevagtsordningen, risikerer vi også at ødelægge regionens muligheder for at rekruttere og fastholde læger, siger Ole Holm Thomsen og forklarer, at Region Syddanmark som landets eneste region har vagtfrihed.

- Det, at man ikke kan tvinges i vagt, har været et vigtigt redskab til at rekruttere unge læger. Vi vil gerne kunne tilbyde vagtfrihed, og det kan blive svært at opretholde det nu, siger Ole Holm Thomsen og tilføjer, at gebyret også kan få andre end de unge læger til at sige stop:

- Hvis læge Jørgensen på 58 nu skal til at tvinges til at køre lægevagt, kan det godt blive den dråbe, der får ham til at sælge sin praksis.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er ikke glad for udviklingen. Hun skriver på sin Facebook-profil:

"Et nyt gebyr har fået 63 vagtlæger i Syddanmark til at aflevere deres opsigelse til vagtlægeordningen. Det dur simpelthen ikke. Det er med til at bringe den syddanske lægevagtsordning i fare og vil i sidste ende svække rekrutteringen til almen praksis. Derfor har jeg også i dag taget initiativ til, at vi tager op med Sundhedsministeriet, hvordan der kan findes en løsning. For en sådan må findes."