Regeringen vil sende flere yngre læger ud i almen praksis

Der skal opslås op til 320 introduktionsstillinger i almen medicin, foreslår regeringen i fredagens udspil til at sikre bedre lægedækning landet over.

- 70 procent af landets lægepraksis har lukket for tilgang, og det gælder både land og by. Svaret er ikke at tvangsflytte lægerne som Socialdemokratiet vil. Jeg oplever ikke, at det er det, som eksempelvis de ældre patienter ønsker. De ønsker ikke en læge, som er på gennemrejse, men faste læger, mener Ellen Trane Nørby.

- Vi ved, at det er det, de yngre læger efterspørger. De vil ikke sidde i solopraksis med frygt for at stå for for mange opgaver selv, siger ministeren og tilføjer:

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) påpeger, at udspillet skal ses i sammenhæng med sundhedsreformen, der skal styrke almen praksis ved investeringer i sundhedshuse med flere læger og andet sundhedspersonale under samme tag.

Udspil: Der skal langt flere yngre læger ud i almen praksis over hele landet. Det er et af hovedbudskaberne i det udspil, som regeringen fredag præsenterer i forlængelse af den sundhedsreform, der blev præsenteret onsdag.

Flere opgaver

Sundhedsreformen vil sende flere opgaver i form af blandt andet kontroller fra sygehuse til almen praksis. Ellen Trane Nørby afviser, at disse opgaver vil sluge de ekstra lægers tid, da eksempelvis kontroller skal udføres af andet sundhedspersonale end læger.

Muligheden for at opslå op til 320 ekstra introduktionsstillinger i almen medicin vil ikke medføre, at dimensioneringen bliver reduceret inden for andre specialer, ligesom de ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin heller ikke betyder, at dimensioneringen bliver reduceret inden for andre specialer, oplyser Sundhedsministeriet.

- Når det så er sagt, så skal det i praksis besluttes, hvor mange introduktionsstillinger der slås op. Introduktionsstillingerne skal fordeles på de tre videreuddannelsesregioner, som derefter beslutter, hvor mange introduktionsstillinger, der inden for intervallet, skal slås op i hver af de tre videreuddannelsesregioner. Det kan således ikke udelukkes, at der vil blive opslået færre introduktionsstillinger i andre specialer. Dog er der både en nedre og øvre grænse for, hvor mange introduktionsstillinger der kan slås op i specialerne, skriver ministeriet.