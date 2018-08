Regeringen vil afskaffe papirbøvl i folkeskolen

Folkeskolelærere og elever skal ifølge et nyt forslag fra regeringen bruge mindre tid på at udfylde elevplaner og skemaer. Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, håber på, at mindre tid ved skrivebordet kan føre til en tættere kontakt til eleverne.

Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen, der er valgt i Vejen, foreslog for et halvt år siden, at minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) skulle kigge på problemet.

Mere luft i hverdagen

Regeringen vil nu samle planerne til en samlet elevplan, ligesom den foreslår, at der fremover ikke skal laves elevplaner for samtlige fag. Anni Matthiesen tør ikke sige, præcis hvor meget tid der kan spares ved en eventuel ændring.

- Der skal selvfølgelig stadigvæk være en plan. Man kan ikke fjerne alle timerne. Men vi håber, at der kan reduceres rigtig mange timer ved skrivebordet, så de har bedre tid til undervisningen, siger hun.

Kan man gøre det så simpelt op - at timer fra arbejdet med elevplaner kan overføres til undervisning?

- Det tror jeg så ikke, at man kan. Men vi hører igen og igen, at lærerne føler sig pressede, og at UU-vejlederne ikke har tid nok til at vejlede eleverne godt nok. Så jeg håber, at den her tid kan gøre, at der bliver mere luft i hverdagen til måske bare at arbejde mere stille og roligt og have en tættere kontakt til børnene, siger Anni Matthiesen.

Tanken er altså ikke, at de timer der i dag bliver brugt på elevplaner skal erstattes af noget nyt.

- Tanken er at få fjernet noget af det, der er fuldstændig skørt. Jeg håber, at det kan give en højere kvalitet i lærernes og elevernes hverdag, siger undervisningsordføreren.

Hvis man fjerner planerne for visse fag, risikerer man så ikke, at eleverne ikke bliver lige så dygtige?

- Vi ved godt, at der er fag, som er vigtigere end andre. Jeg holder mere af, at man stille og roligt tager snakken, hvis man som lærer kan fornemme, at en elev er ved at falde bagud. Så jeg har det fint med, at der ikke skal vurderes på hvert eneste fag. Det er jeg ikke bekymret over, siger Anni Matthiesen.