Der bliver ikke længere arbejdet på at udlicitere foreningers kantiner. Det svarer økonomi- og indenrigsministeren i et skriftligt svar. Det vækker glæde hos både SF og DIF.

Udlicitering: Foreninger, der frygtede, at deres kantiner var i fare for at blive udliciteret, kan nu ånde lettet op. I en arbejdsgruppe nedsat af regeringen for at bekæmpe ulige konkurrence mellem det private erhvervsliv og det offentlige kiggede man på muligheden for at udlicitere foreningers kantiner. Det skabte stort postyr. Idrætsforeninger i Aarhus Kommune brokkede sig, og SF kaldte økonomi- og indenrigsministeren i samråd. Der bliver dog ikke arbejdet videre på forslaget.

Det fremgår af et svar fra økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille(LA) til et spørgsmål stillet af folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen (SF).

"Jeg kan oplyse, at der er tale om et forslag, som er indgået i et foreløbigt bruttokatalog over mulige begrænsninger af kommunalfuldmagt- og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksomhed som led i arbejdet med fair og lige konkurrence. Der er ikke tale om et forslag, som regeringen støtter eller ønsker at arbejde videre med. Jeg kan således besvare spørgsmålet bekræftende," svarer Simon Emil Ammitzbøll-Bille i det skriftlige svar.