Regelbrud: Eva Kjer Hansen nægter at oplyse om økonomiske interesser

Eva Kjer Hansen (V) og 13 andre folketingsmedlemmer har valgt ikke at følge regler om, at de skal oplyse om hverv og personlige økonomiske interesser udenfor Christiansborg. Eksministeren nægter at udtale sig om sagen. Alternativet kræver, at hun og andre uregistrerede politikere går ned i løn.

- Der er noget fuldstændig paradoksalt i, at det er obligatorisk, men at der er nogle, der vælger ikke at gøre det, siger Uffe Elbæk til TV 2.

Et nyt forslag fra Alternativet vil nu bane vejen for, at alle politikere får registreret deres bijob. Partiet vil de trække politikere, der ikke fortæller om deres hverv og økonomiske interesser, i løn. Lige nu er der nemlig ikke nogen konsekvenser for politikere, der ikke informerer om deres økonomiske interesser.

Tavshed: På trods af at folketingsmedlemmer skal oplyse om deres hverv og økonomiske interesser ved siden af folketingsarbejdet, vælger Eva Kjer Hansen (V) og 13 andre folketingsmedlemmer fortsat at tie om deres bijob eller økonomiske interesser i private selskaber. Det fremgår af en liste på Folketingets hjemmeside. De øvrige folketingsmedlemmer fra Sydjyllands Storkreds oplyser alle om deres øvrige hverv, der tæller alt fra bestyrelsesposter til sommerhusudlejning.

Folketingets præsidium gjorde det i 2014 obligatorisk for folketingsmedlemmer at oplyse deres private økonomiske interesser.Straffen for at lade være er alene at komme på en liste over politikere, der ikke har registreret oplysningerne. Folketingsmedlemmer skal blandt andet oplyse om lønnede bestyrelsesposter, lønnede stillinger og selvstændig virksomhed. De skal blandt andet også oplyse gaver med en værdi, der overstiger 3000 kroner, rejser og besøg til udlandet. De skal også oplyse selskabsinteresser, som overstiger 75.000 kroner. Alternativet foreslår, at folketingspolitikere, der ikke oplyser private, økonomiske interesser bør straffes ved blandt andet at skulle gå ned i løn.

- Det er udelukkende en snagen i mit privatliv og min økonomi. Om jeg ejer et sommerhus eller har aktier i et bestemt firma er uvedkommende i forhold til mit politiske arbejde, sagde Eva Kjer Hansen (V) i 2016 til DR Syd.

Hun har dog tidligere for over et år siden udtalt sig til et andet medie om sagen.

JydskeVestkysten ville meget gerne have spurgt Eva Kjer Hansen om, hvorfor hun ikke vil oplyse om sine økonomiske interesser, og hvad hun tænker om Alternativets forslag. Men hun ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen.

Partifælle tilhænger af ordning

Selv om Folketingets præsidium i 2014 gjorde det obligatorisk for folketingsmedlemmer at oplyse deres private økonomiske interesser, har flere borgerlige politikere undladt dette. En af de borgerlige, sydjyske politikere, der dog har fortalt om sine biindtægter, er Hans Christian Schmidt (V). Han oplyser blandt andet, at han udlejer ejerlejligheder, og at han har økonomiske interesser i de tre selskaber Genmab, Zealand Pharma og Fingerprint B. Han mener, det er helt fint, at folketingspolitikere skal oplyse om deres økonomiske interesser.

- Det er helt okay alene ud fra den betragtning, at hvis man ikke gør det, så tror folk, at man har en eller anden form for økonomisk interesse. Hvis det hjælper nogen med at føle sig mere sikre, så er det helt okay med mig, siger Hans Christian Schmidt.

Han vil ikke kommentere på, at hans partifælle Eva Kjer Hansen ikke vil informere om sine økonomiske interesser. Selvom han er tilhænger af, at folketingsmedlemmer orienterer om økonomiske interesser, er han dog ikke meget for Alternativets forslag om eksempelvis at tvinge Eva Kjer Hansen ned i løn.

- Jeg går ikke ned i den diskussion. Jeg synes ikke, det hænger sammen. Men jeg vil ikke gå ind i den sag.

Når folketingspolitikere laver regler, og borgerne ikke overholder dem, så bliver de straffet. Burde politikere ikke også blive straffet for ikke at overholde reglerne?

- Jeg går ikke ind i den diskussion. Jeg forholder mig alene til, at jeg synes, det er fint, vi opgiver det, og det gør vi så, siger Hans Christian Schmidt (V).

Hans Christian Schmidt fortæller desuden, at hans økonomiske interesse i tre selskaber, er et resultat af, at han har aktier i selskaberne.