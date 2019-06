Reaktioner fra sydjyske folketingspolitikere: Det siger de om aftalen

Karina Lorentzen (SF)

- Jeg synes, det er et super dokument, som lægger fundamentet for et helt andet Danmark. Danskerne har vist, at de vil have et klimavalg og et velfærdsvalg. Det har især været vigtigt for SF at få indført minimumsnomineringer, og når det endelig udmøntes, tror jeg, at det vil kunne løfte niveauet i mange kommuner og dermed være afgørende for børns trivsel, siger Karina Lorentzen (SF).

- Det har også været vigtigt for os at få afskaffet kontanthjælpsloftet. Det kommer ikke til at ske helt så hurtigt, som vi ville det, men i det mindste får vi hurtigt et kontantloft til børnefamilier, så vi i hvert fald sikrer børnene. Vores målsætning er stadig at komme af med kontanthjælpsloftet, men det skal en kommission først kigge på.