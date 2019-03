Rasende kaptajn ved Flensborg Fjord går i sultestrejke

Mini-skibsreder og kaptajn Alexander Klein fra Langballigau ved Flensborg Fjord er gået i sultestrejke. Siden mandag har han udelukkende ernæret sig af frugtsaft, kaffe og bouillon. På den vis protesterer han mod en afgørelse fra det tyske styrelse for skibsfart. Styrelsen vil nemlig stryge et et tilskud på 31.000 euro til det lille rederi. Det skriver avisen Flensburger Tageblatt i sin torsdagsudgave.

Hidtil har rederiet fået tilskud efter nogle særlige regler, der skal støtte tysk søfart økonomisk. Men fordi Alexander Klein sejler med Skibet Feodora II mellem Langballig og Sønderborg kræver myndighederne nu, at skibet skal godkendes efter de strenge regler for søfart på verdenshavene. Ellers er der nemlig tale om en "udflugtsdamper", der ikke er støtteberettiget.

Kaptajn Klein er rasende på styrelsen.

- Der hersker kun passivitet og vilkårlighed, siger han til avisen.

De 31.000 euro er en støtte, som rederen mener, han er berettiget til for sejladsen i 2018. Når sæsonen starter den 1. maj, bliver et noget mindre skib indsat på ruten. Dette fartøj er ganske vist med sikkerhed ikke berettiget til støtte. Til gengæld daler omkostningerne også betragteligt.