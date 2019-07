Rapport til 100.000 kroner tæt på ubrugelig: Tager ikke højde for brugerbetaling på Als-Fyn bro

Hans Stavnsager er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune og medlem af styregruppen bag Als-Fyn broen. Han er ikke imponeret over den rapport, som de fynske borgmestre selv bestilte for at få et overblik over potentialet i blandt andet en bro mellem Als og Fyn. Rapporten har taget udgangspunkt i, at broen bliver uden takst, selvom det ifølge Hans Stavnsager og mange andre aktører er urealistisk. Derfor er rapportens konklusioner heller ikke retvisende, erkender borgmesteren. Arkivfoto: Trondur Dalsgaard