- Vi er meget bekymrede for, hvordan børnene vil reagere, fordi man taler om, at F35 vil opleves som en fordobling af lydtrykket. Det er bekymrende, hvordan børn, der skal sove, vil reagere på så høje støjniveauer på deres værelser, siger Agnes Rosenlund, formand for interessegruppen Flyvestation Skrydstrups Naboer, til DR Nyheder.

Rapporten beskriver, at flere aftenflyvninger efter de mindstes sengetid formodes at 'give flere søvnforstyrrelser af børn'. En flystøj, der i sidste ende kan påvirke børns indlæring negativt og resultere i dårligere læsefærdigheder og nedsat langtidshukommelse.

For høj nattestøj i 16.000 boliger

Det hele handler om det lydtryk, som F35-kampflyets motor vil sende ud over området, mens indbyggerne sover.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at støjen i indendørs soverum ikke overskrider 45 decibel om natten, hvilket svarer til en tændt kummefryser. For et typisk dansk hus uden støjdæmpende foranstaltninger svarer det til en udendørs maksimalstøj på 70 decibel. Det svarer til støjen fra en tæt trafikeret vej i storbyen.

Men i 16.000 sønderjyske boliger vil den natlige støj overskride 80 decibel eller mere, når kampflyene er fuldt indfaset.

Det betyder, ifølge miljøkonsekvensvurderingen, en betydelig stigning i risikoen for uønskede natlige vækninger i området.

Derfor er det planen, at 'mest mulig natflyvning gennemføres i aftenperioden' inden klokken 22. Det er dog ikke uden omkostninger, lyder vurderingen.

- At der er få flyvninger om natten, vil givetvis have den ønskede effekt i forhold til søvnforstyrrelser af den voksne del af befolkningen. Men flere flyvninger om aftenen må omvendt formodes at kunne give flere søvnforstyrrelser af børn, der sædvanligvis sover før klokken 22, står der i miljøkonsekvensvurderingen ifølge DR Nyheder.

Operationer med moderne kampfly foregår ofte i ly af mørket, og derfor er det afgørende, at jagerpiloterne har mulighed for at træne de såkaldte 'natflyvninger' efter mørkets frembrud.