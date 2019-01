Rapport: VUC Syd overlever - men vil droppe Haderslev som hovedkvarter

Afgørelse: Økonomisk trængte VUC Syd kom tirsdag aften et stort skridt nærmere en overlevelse. Det midlertidige styre på den skandaleramte institution anbefaler Undervisningsministeriet, at VUC Syd skal fortsætte som selvstændig uddannalesesinstitution.

Det fremgår af den endelige redegørelse om skolens fremtid, som styret afleverede tirsdag aften.

Følger Undervisningsministeriet anbefalingerne fra styret, vil der dog i fremtiden ikke blive tale om et VUC Syd, som man kender det i dag. Styret anbefaler, at hovedkvarteret flyttes fra Haderslev til Aabenraa, og så skal bygningerne i Haderslev, Tønder og Gram sælges. VUC Syd skal beholde bygningerne i Sønderborg og Aabenraa, men leje en del af bygningerne ud.

Rapporten uddyber, hvorfor en lukning ikke er en optimal løsning:

- Scenarierne, hvor udbuddet tildeles til andre uddannelsesudbydere, og VUC Syd lukkes, ses umiddelbart at være mest omkostningstunge. Det skyldes, at omkostningen realiseres omgående, og at det udløser ekstraordinære omkostninger til nedlukning.

Rapporten viser desuden, at der fortsat er udsigt til et markant fald i antallet af kursister. Det betyder, at der er alt for kvadratmeter for de tilbageværende elever, særligt i Haderslev.

- Styrets beregninger viser med udgangspunkt i kursistprognosen, at der vil være et fremadrettet samlet bygningsbehov på cirka 7.900 kvadratmeter mod de nuværende 26.961. Der ses at være bygningsmæssig overkapacitet på alle VUC Syds udbudssteder. En fastholdelse af samtlige bygninger vil reducere fleksibiliteten og øge usikkerhederne og risici ved fortsat drift i VUC Syd betydeligt. Det er således afgørende, at bygningskapaciteten reduceres markant og hurtigt, skriver styret i rapporten.