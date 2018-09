Radikale vil forære skoleklasser 41.000 kroner hver: Børnene skal mere ud

- Nogle steder har man kun 1000 kroner til at gøre noget for på et helt skoleår. Det er ikke engang nok til bussen, siger hun.

Ifølge Lotte Rod sidder danske skolebørn alt for meget stille, og undervisningen er for ensrettet mod tavleundervisning. Det skyldes for få ressourcer både tidsmæssigt og økonomisk, mener hun.

Øverst på ønskesedlen

Lotte Rod understreger, at skolerne frit skal kunne bestemme, hvordan pengene skal bruges. Nogle steder vil det ifølge hende give bedst mening at ansætte flere lærere, så der bliver flere ressourcer til at planlægge anderledes undervisning og til at sætte mere fokus på den enkelte elev. Andre steder vil pengene gå til decideret at arrangere faglige udflugter ud i naturen eller byrummet og besøg hos eksempelvis den lokale landmand, virksomhed, kunster eller musikskole.

- Med pengene siger vi til skolerne, at børnene skal mere ud. En gang om ugen er vores klare ambition, for vi vil gerne have at alle børn oplever kultur, natur og erhverv, siger hun.

Lægger kravet om en udflugt en gang om ugen ikke blot ekstra pres på allerede pressede lærere?

- Jo, det tager tid at gøre. Men det er derfor, der skal følge penge med, ellers er det meget svært, siger Lotte Rod.

Hun erkender, at målet om at få gennemtrumfet et krav på en milliard kroner til folkeskolen er meget ambitiøst.

- Det er en kæmpe satsning, som kræver, at det står allerøverst på ønskesedlen. Jeg bryder mig ikke om at stille ultimative krav, men der skal findes penge til skolen, hvis regeringen vil lave finanslov med os, siger hun.