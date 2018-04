Råddent grænsehegn koster 200.000 kroner at rive ned

Det blev i 1988 stillet op for at kunne garantere blandt andet det nordamerikanske eksportmarked, at danske kreaturer ikke havde mund- og klovsyge. Men i 2001 gik vedligeholdelsen totalt i stå.

Myndighederne har i 30 år haft et 20 kilometer langt grænsehegn ved den dansk-tyske grænse - de seneste små 20 er det hverken vedligeholdt eller pillet ned. Det kan DR SYD fortælle efter at have fået indsigt i dokumenter fra Landbrugsstyrelsen.

For den frygtede sygdom afrikansk svinepest skal holdes ude af Danmark med et halvanden meter højt og 70 kilometer langt hegn, mener regeringen og Dansk Folkeparti.

Det fortæller Frits Feddersen, der dengang havde ansvaret for vedligeholdelsen af hegnet og arbejdede i Jordbrugsdirektoratet - det der i dag hedder Landbrugsstyrelsen.

- Dengang Schengen-aftalen kom med de åbne grænser, der gik det hele i stå. Så havde man bøvl med at finde ud af, hvem der skulle betale for det, siger Frits Feddersen til DR SYD.

Derfor er hegnspælene og jernwirerne i små 20 år både rådnet og rustet og er mere til besvær end gavn.Nu bliver hegnet så pillet ned i forbindelse med vildsvinehegnets opførelse.

Miljø- og Fødevareministeriet har afsat 200.000 kroner til nedrivningen af det gamle grænsehegn og har indtil videre finansieret vedligeholdelse frem til 2022.

Men det er vigtigt, at der om 20 år ikke igen står et råddent hegn ved grænsen, siger Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

- Det er jo en pinlig sag, at man har glemt, at der stod et hegn. Vi skal være sikre på, at når der nu sættes et veterinært hegn op, at der så også er en helt klar ansvarsfordeling, siger han til DR SYD.

Den manglende vedligeholdelse har sat sit præg på flere af lodsejernes ejendomme langs grænsestrækningen.

Blandt andet ved Henrik Gotborg Hansens gård vest for Padborg. Han frygter, at han om mange år igen skal se på et råddent og rustent hegn, der ikke er blevet vedligeholdt.

Hverken Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen eller Miljø- og Fødevareministeriet ønsker dog at forholde sig til, hvorfor hegnet har fået lov til at stå i 20 år uden at blive vedligeholdt.

- Jeg kan jo se resultatet her. Og jeg kan godt have min frygt for, at hvis det er niveauet for vedligeholdelse, så får vi samme cirkus en gang til om nogle år, siger han til DR SYD.