Professionel hacker: It-sikkerheden halter hos sydvestjyske virksomheder

Der kan strammes gevaldigt op på it-sikkerheden blandt danske virksomheder. Det gælder især for sydvestjyske virksomheder, der ikke er gode nok til at sætte cyberkriminalitet på dagsordenen, lyder det fra en professionel hacker. Skal vi it-kriminaliteten til livs, kræver det, at flere tør tale om det.

Hackerangreb: De sydvestjyske virksomheder tager meget let på it-sikkerheden, lyder det fra Dennis Ellebæk, der gennem sin esbjergensiske virksomhed Prueba Cybersecurity har gjort det til sin levevej at lave hackerangreb mod danske virksomheder.

Ja, du læste rigtigt. Dennis Ellebæk er en såkaldt "etisk hacker", og det betyder, at virksomheder betaler ham og hans team for at agere som it-kriminelle og gøre alt, hvad de kan, for at hacke sig ind på virksomheden og stjæle persondata, penge og forretningshemmeligheder. Formålet er ganske enkelt at teste virksomhedernes it-sikkerhed på en række parametre.

Dennis Ellebæk har erfaret, at it-sikkerheden blandt danske virksomheder langt fra er i top. Indtil nu har han og teamet en succesrate på 100 procent, når det gælder om at hacke sig ind på danske virksomheder. Men det er altså særligt i sydvestjylland, at man tager lidt for let på risikoen for at blive hacket.

- Jeg er selv vestjyde, og jeg tror, det hænger sammen med mentaliteten: Det sker ikke for mig, det sker kun for naboen. Man glemmer bare, at man også selv er nabo til nogen, siger han og fortæller, at virksomheder i Østjylland, på Fyn og Sjælland er langt bedre til at sætte sikkerhed på dagsordenen.