Private ambulancer klarer sig bedre end regionens: Alligevel skal de betale bod

Mobiliseringstid er et udtryk for den tid, der går, fra en opgave modtages af et beredskab, til beredskabet har forladt basen. Også her klarer Responce sig væsentligt bedre end Ambulance Syd. Responce overskrider eksempelvis kun én procent af de såkaldte A-kørsler fra klokken 7 til 22, mens det tal for Ambulance Syds vedkommende er 4,3 procent.

Sløser ikke med Ambulance Syd

På trods af det, er Responce i 2017 blevet bedt om at betale 23.050 kroner til regionen i bod for overskridelse af mobiliseringstiden, mens Ambulance Syd er sluppet uden at betale en krone. Det skyldes, at Responce ifølge kontrakten med Region Syddanmark skal betale bod, når mobiliseringstiderne overskrides, eller når de har for høj en nedetid. Årsagen til, at kun Responce skal betale bod, er, at det er Region Syddanmark, der ejer Ambulance Syd.

- Det ville betyde, at vi skulle betale bod til os selv. Netop derfor er det også vigtigt, at vi opgør tallene og holder øje med, hvordan det går. Det er ikke sådan, at vi sløser med Ambulance Syd, fordi der ikke skal betales bod, siger formanden for det præhospitale udvalg, Mads Skau (V).

Men ville det ikke opildne Ambulance Syd til at sikre bedre resultater, hvis de også risikerede at skulle betale bod eller mødte en anden sanktion?

- Det kan du have en pointe i, men sådan er det bare ikke, siger Mads Skau og fortsætter:

- Hvis vi straffede Ambulance Syd, risikerer vi, at det vil gå ud over arbejdsmiljøet, siger han med henvisning til, at en arbejdsmiljøundersøgelse fra november 2017 viste store problemer med arbejdsmiljøet i Ambulance Syd.