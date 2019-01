Flere boligkøbere er begyndt at søge væk fra de helt store byer, og derfor forventer boligøkonom, at priserne i mellemstore byer såsom Kolding vil stige i de kommende år.

Økonomi: Boligpriserne i de mellemstore jyske byer ligger et stykke efter frontløberen Aarhus, men i de kommende år kan ''boligfesten'' meget vel komme til at foregå i byer som Kolding og Esbjerg.

Det skriver Boliga.dk, som har talt med boligøkonom hos Nordea Lise Nytoft. Hun forventer ændringer på boligmarkedet i 2019 og 2020.

- Vi forventer ikke, at boligfesten kommer til at foregå de samme steder. I de store byer har priserne været stabile men også svagt sivende, siger hun.

Ifølge boligøkonomen skyldes det blandt andet strammere krav til lån og den kommende boligskattereform på ejerlejligheder.

- Det smitter af på hussalget i storbyerne, og det får køberne til at søge ud. Derfor kommer mellemstore byer som for eksempel Kolding til at opleve et opsving i priserne, siger Lise Nytoft til Boliga.dk.