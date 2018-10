Prisen mere end fordoblet: Udgifter til kampflyanlæg i Skrydstrup bliver endnu dyrere

Økonomi: Udgifterne til hangarerne til de kommende F-35-kampfly i Skrydstrup bliver dyrere og dyrere. I december besluttede Forsvarsministeriet at flytte det kommende F-35-anlæg af hensyn til de støjgenerede naboer til Flyvestation Skrydstrup til en ekstra pris på 260 millioner kroner. Samtidig blev projektet udskudt et år.

Dermed lød den samlede pris på 910 millioner kroner. Men nu viser det sig, at der er brug for 50 millioner kroner ekstra for at realisere faciliteterne til de omdiskuterede kampfly. Det kom frem på et åbent samråd tirsdag i sidste uge. Dermed løber projektet nu op i 960 millioner kroner. Mere end en fordobling af Forsvarsministeriets forventede pris på 400 millioner kroner.

Ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen rykker de øgede udgifter dog ikke på det samlede budget for anskaffelsen af de nye kampfly.

- Det er vigtigt at bemærke, at merudgifterne afholdes indenfor kampflyprogrammets samlede økonomi. Så vi taler ikke om en overskridelse af kampflyprogrammets samlede økonomiske ramme, sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ifølge mediet Altinget.