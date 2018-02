Prins Nikolai vil hjem til Syd- og Sønderjylland: Ønsker militæruddannelse i Varde

I et e-mail-interview med ugebladet Tæt På har den royale sønderjyde nu besvaret en række spørgsmål om sin fremtid. Og det tyder på, at prinsen snart vender tilbage til Syd- og Sønderjylland.

Prins Nikolai må siges at have en stærk tilknytning til Syd- og Sønderjylland.

Skolen var tidligere placeret i Sønderborg, og her blev både kronprins Frederik og Nikolais far, prins Joachim, uddannet i 1980'erne.

Herefter ønsker prinsen at gå i flere familiemedlemmers fodspor ved at tage en uddannelse på Hærens Sergentskole.

Vil ikke være model

Prins Nikolai blev 18 år i fjor og modtager derfor som den første prins i mere end 100 år ikke længere apanage.

Derfor skal prinsen tjene sine egne penge, og senest er han blevet booket som model flere gange.

For nylig dukkede han op under modeugen i London, hvor han gik på catwalken til modegiganten Burberrys show. Siden er det kommet frem, at han har modtaget træning af Scoop Models, og at han snart også vil være model for det danske tøjmærke Won Hundred.

Modelkarrieren vil prinsen dog lægge på hylden til fordel for en retur til Syd- og Sønderjylland.